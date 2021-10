Kleinburgwedel

Unbekannte haben in Kleinburgwedel ein weißes Wohnmobil gestohlen. Die Diebe schlugen laut Polizeiangaben in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, an der Straße Up’n Kampe zu. Das ordnungsgemäß vor einem Privathaus geparkte Fahrzeug von Fiat mit dem Aufbau des Herstellers Dethleffs (Pulse T 7051) hat laut Polizei einen Wert von 65.000 Euro. Am Heck ist ein Fahrradträger für drei Räder angebracht.

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel zu melden.

Von Alina Stillahn