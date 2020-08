Großburgwedel

500 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer angerichtet, als er einen blauen Opel Corsa in Großburgwedel beim Ein- oder Ausparken anrempelte. Das vermeldete die Polizei in ihrem Bericht. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr an der Straße im Steinkamp.

Bei dem Corsa wurde der linke vordere Radkasten eingedellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Anzeige

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer