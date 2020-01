Großburgwedel

Eine bislang unbekannte Person hat sich rund um den Jahreswechsel mitten in Großburgwedel auf eine besondere Klettertour begeben. Wie ein Bauhof-Mitarbeiter am frühen Donnerstagmorgen entdeckte, hatte jemand den acht Meter hohen Weihnachtsbaum auf dem Domfrontplatz erklommen und den Weihnachtsstern an der Spitze abgebrochen. Darüber hinaus wurden auch zwei Lichterketten zerstört. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 300 Euro.

Für den gar nicht begeisterten Bauhof-Leiter Martin Riessler war es ein Déjà-vu. Denn schon ein Jahr zuvor hatte ein Unbekannter den Stern entfernt. Anwohner der Kleinburgwedeler Straße fanden diesen später in ihrem Vorgarten. „Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man so etwas macht“, sagt Riessler. „Es ist ein Risiko, in dieser Höhe herumzuklettern.“ Ihn ärgert es aber besonders, dass nun auch noch die Kabel der Beleuchtung durchschnitten worden seien.

Waren es alkoholisierte Jugendliche?

Er vermutet, dass Jugendliche in der Silvesternacht „mit nicht mehr ganz klarem Kopf“ es als besondere Mutprobe betrachtet hatten. „Ich glaube nicht, dass ein religiöser Hintergrund besteht von jemandem, der mit dem Weihnachtsfest nichts anfangen kann“, betont der Bauhof-Chef.

Der Baum bleibt in lädierter Form trotzdem – wie traditionell üblich – noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar stehen. Erst im Oktober oder November diesen Jahres wird sich Riessler dann auf Einkaufstour begeben. Er kalkuliert 200 Euro für einen neuen Stern sowie gut 50 Euro für zwei Lichterketten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 in Verbindung zu setzen.

Von Mark Bode