Wettmar

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat ein unbekannter Dieb eine Leiter vom Dach eines an der Straße Zum Schelpberg in Wettmar geparkten Ford Transit gestohlen. Die Leiter war mit Spanngurten befestigt, sechs Meter lang und hat laut Polizei einen Wert von 800 Euro.

Wer die Tat, die sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 11.30 Uhr, ereignete, beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, sollte sich an die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 wenden.

Von Alina Stillahn