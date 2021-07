Großburgwedel

Auf dem Parkplatz an der Kleinburgwedeler Straße, schräg gegenüber dem Kindergarten II Großburgwedel, hat ein unbekannter Täter am Sonntag beim Ausparken ein Motorrad umgeworfen und es anschließend wieder aufgestellt – das vermutet die Polizei.

Das gegenüber mehrerer Parkbuchten abgestellte schwarze Motorrad Honda ist seitlich am Lack beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall in der Zeit zwischen 14 und 15.30 Uhr beobachtet haben, oder andere Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Alina Stillahn