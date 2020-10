Großburgwedel

Wieder ein Unfall an der Autobahnabfahrt Großburgwedel: Eine 58-jährige Autofahrerin verließ am Mittwoch gegen 10 Uhr die A 7 an der Anschlussstelle. Sie war aus Richtung Hamburg kommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Isernhägener Straße in Richtung Großburgwedel, übersah sie einen aus dem Ort kommenden VW Polo mit einem 21-jährigen Fahrer am Steuer. Die Autos stießen zusammen. In beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Beifahrer leicht verletzt. Die Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Anschlussstelle kurzfristig. Es kam zu einem leichten Rückstau auf der Autobahn. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Beamten auf 10.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer