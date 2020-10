Großburgwedel

Eine Schulterverletzung hat ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Großburgwedel erlitten. Der 79-Jährige war am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Bürgersteig unterwegs. An der Kreuzung mit dem Pappelweg bog eine Autofahrerin in die Bahnhofstraße ein, übersah dabei laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer und kollidierte mit ihm.

Der verletzte Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Von Thomas Oberdorfer