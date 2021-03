Großburgwedel

Ein 18-Jähriger hat am Sonnabend gegen 12.30 Uhr auf der Isernhägener Straße in Großburgwedel einen schweren Unfall verursacht. In Richtung Isernhagen fahrend überholte er in der Kurve vor dem Aldi-Markt ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Škoda Fabia, schleuderte quer über die Fahrbahn und krachte in einen VW Arteon. Der fuhr gerade auf das Gelände der dortigen Tankstelle.

Bei dem Unfall wurde die schwangere Beifahrerin in dem VW leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. An dem VW riss unter anderem die komplette Beifahrerseite auf. Außerdem brach die Hinterachse des Wagens. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit 45.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer