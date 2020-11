Fuhrberg

Dieser spektakuläre Unfall auf der L 310 ging glimpflich aus: Auf regennasser Straße geriet am Sonnabend gegen 15.45 Uhr ein BMW ins Schleudern. Der Wagen war in Richtung Fuhrberg unterwegs. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben, krachte anschließend gegen einen Baum und überschlug sich. Der 28-jährige Fahrer konnte sich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien.

Am BMW entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Diesen bezifferten die Beamten des zuständigen Kommissariats Großburgwedel mit 10.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer