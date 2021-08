Fuhrberg

Vier Verletzte und ein Schaden von etwa 13.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 310 zwischen Fuhrberg und Celle. Dort war laut Polizei am Sonntag gegen 13.55 Uhr ein 43 Jahre alter Fahrer mit seinem VW-Multivan samt Wohnwagen in Richtung Celle unterwegs. Dabei musste er verkehrsbedingt abbremsen, was ein 27 Jahre alter Fahrer eines Mercedes zu spät bemerkte.

Sanitäter versorgen Verletzte

Dieser prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Wohnwagen, der von dem VW-Bus getrennt wurde. Bei dem Unfall wurde zudem die Front des Mercedes stark beschädigt. Nach der Kollision klagten der 27-jährige Fahrer und sein sechs Jahre jüngerer Beifahrer über Schmerzen im Nacken und an der Hand. Der Fahrer des VW-Multivans und seine 42-jährige Ehefrau blieben unverletzt. Ihre zehn und 15 Jahre alten Kinder, die auf der Rückbank saßen, verletzten sich leicht an Rücken und Arm. Alle vier Verletzten wurden vor Ort von Rettungssanitätern behandelt, sie mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Abschleppdienst im Einsatz

Die Schäden an beiden Fahrzeugen waren so massiv, dass ein Abschleppunternehmen die beiden Autos abholen musste.

Von Antje Bismark