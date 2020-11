Wettmar

In Wettmar musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war am Sonnabend gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße im Ort unterwegs, als eine gleichaltrige Autofahrerin sie mit ihrem Wagen überholte. Anschließend bog diese nach rechts ab, ohne auf die nachfolgende Radlerin zu achten. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich Schürfverletzungen zu. Sowohl am Auto als auch am Rad gab es leichte Schäden.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer