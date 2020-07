Großburgwedel

Der schnellste Weg auf die Umgehungsstraße endete mit einem Unfall: An der Einmündung der Straße Am Mühlenfeld auf die Kokenhorststraße sind am Freitag zwei Autos kollidiert.

Laut der Polizei wollte eine 69 Jahre alte Fahrerin eines BMW X2 nach links auf die Kokenhorststraße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch die vorfahrtsberechtigte 80-jährige Fahrerin eines Audi, die in Richtung Isernhägener Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die ältere der beiden Frauen wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht anrücken, die Frau wollte selbst einen Arzt aufsuchen. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etliche Tausend Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Anzeige

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Frank Walter