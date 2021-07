Großburgwedel

Ein Wohnmobil hat am vergangenen Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Isernhägener Straße in Höhe von Ikea einen Mercedes seitlich an der vorderen Stoßstange touchiert. Dessen 86-jähriger Fahrer fuhr stadteinwärts und wollte nach links in die Berkhopstraße abbiegen, als das Wohnmobil von seiner Geradeausspur auf die für Linksabbieger geriet. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei gab es einen Lackschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Alina Stillahn