Großburgwedel

Das war ein teurer Parkrempler: Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel hat ein noch unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen VW Multivan gestreift. Dadurch wurde dieser gleich an mehreren Stellen beschädigt, unter anderem am Kotflügel und an der Schiebetür. Die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel beziffern die Reparaturkosten an dem Multivan auf 2000 Euro.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 10.40 und 12.45 Uhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. 

Aber die Polizei hat Hoffnung, den Flüchtigen ermitteln zu können. Denn: Der Autofahrer hinterließ Spuren an dem VW. Die Polizisten entdeckten rote Farb­anhaftungen am Bully. Zudem bitten sie Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0 51 39) 99 10 im Kommissariat zu melden.

Von Thomas Oberdorfer