Großburgwedel

Vermutlich beim Wenden hat ein unbekannter Autofahrer am Sonnabend am Tannenbergweg in Großburgwedel einen geparkten Ford Transit beschädigt und ist dann geflüchtet. Ereignet haben muss sich der Unfall nach Polizeiangaben zwischen 15 und 18.10 Uhr.

Den Schaden am vorderen rechten Kotflügel schätzen die Ordnungshüter auf etwa 1500 Euro. Sie bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat zu melden.

Von Frank Walter