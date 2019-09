Großburgwedel

Unfallflucht am E-Center in Großburgwedel: Gerade einmal für fünf Minuten hatte ein Fahrer seinen grünen Opel Insignia dort am Sonnabend um 11.15 Uhr abgestellt. Als er zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden am linken Kotflügel.

Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter