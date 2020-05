Großburgwedel

Eine Unfallflucht beschäftigt die Polizeibeamten in Großburgwedel: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Rücklicht eines auf dem Ikea-Parkplatz in Großburgwedel abgestellten schwarzen Autos beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Diesen gibt die Polizei in ihrem Bericht mit 100 Euro an und hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden. Im vergangenen Jahr registrierte die hiesige Dienststelle insgesamt 334 Unfallfluchten, so viele wie in keinem Jahr zuvor.

