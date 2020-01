Großburgwedel

Unschön ist für einen VW-Besitzer das Jahr 2019 zu Ende gegangen: Am Montag zwischen 19 und 19.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer seinen Touareg und fuhr dann davon. Die Reparatur dürfte wohl rund 1000 Euro kosten. Tatort der Unfallflucht war der Edeka-Parkplatz an der Dammstraße in Großburgwedel. Laut Polizei handelte es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um einen weißen Transporter, der links neben dem VW geparkt war. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat wenden.

Von Frank Walter