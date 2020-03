Großburgwedel

Mit Teilen der Rücklichtabdeckung eines Autos hofft die Polizei eine Unfallflucht in Großburgwedel aufklären zu können. Am Sonntagabend stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug augenscheinlich beim Rückwärtsausparken gegen einen an der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten braunen Peugeot. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß an der hinteren linken Tür erheblich beschädigt. Der Verursacher floh, hinterließ aber an der Unfallstelle Kunststoffteile seines Fahrzeugs. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 20.30 und 23 Uhr. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 3000 Euro an und bittet Zeugen sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer