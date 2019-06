Großburgwedel

Die Aufklärung dieser Unfallflucht dürfte der Polizei nicht sonderlich schwerfallen: Am Montagnachmittag stieß ein Škoda beim Verlassen eines Parkplatzes an der Hannoverschen Straße mit einem Jaguar zusammen. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, gab der 78-jähriger Fahrer des Škoda Gas und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Die 55-jährige Jaguar-Fahrerin nahm daraufhin die Verfolgung auf. Nur wenige Hundert Meter weiter konnte sie den Mann zur Rede stellen. Ihr gegenüber bestritt er jegliche Unfallbeteiligung. Das änderte sich auch nicht, als wenig später die Polizei eintraf. Auch gegenüber den Beamten räumte er die Unfallbeteiligung nicht ein. Die Polizisten fanden dann doch ein Indiz dafür, das der Škoda sehr wohl etwas mit dem Unfall zu tun hatte: Sie stellten am Unfallort das vordere Kennzeichen dieses Fahrzeugs sicher. Augenscheinlich war es beim Unfall abgefallen. Nach Schätzung der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf 2000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer