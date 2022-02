Großburgwedel

Toilette neben Toilette, meist nur durch eine dünne Wand voneinander getrennt, Geruchs- und Geräuschbelästigung aus der benachbarten Kabine – so haben wohl die meisten Burgwedelerinnen und Burgwedeler die Schultoiletten in denkbar schlechter Erinnerung. Die Generation der Gymnasiasten aus dem Sekundarbereich I kennt diese Anlagen noch aus den Grundschulen und den unteren Jahrgängen der weiterführenden Schule. Im Anbau des Gymnasiums stehen ihnen seit dem vergangenen Jahr aber eine ganz neue Art des „stillen Örtchens“ zur Verfügung: Unisex-Toiletten.

Gut 16 Millionen Euro hat die Stadt Burgwedel in das Bauprojekt mit drei Trakten investiert, das an das bestehende Gebäude andockt. Im M-Trakt befinden sich Umkleideräume und Sporthalle, im K- und L-Trakt sind auf drei Stockwerken jeweils sechs Klassenräume entstanden – jede Etage ist immer einem bestimmten Jahrgang zugeordnet. Und auf jeder Ebene haben die Planer sechs Unisex-Toiletten bauen lassen – sodass den Schülerinnen und Schülern im Anbau 36 Unisex-Toiletten zur Verfügung stehen. Hinzu kommen weitere für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rollstuhlfahrer „Das ist deutlich mehr als bei den größeren Anlagen“, sagt Schulleiter Robert Baberske. Er ist wie Jasmin Safar von der Schülervertretung vom neuen Konzept überzeugt.

Insgesamt verfügt der Anbau über 36 Unisex-Toiletten. Hinzu kommen welche für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rollstufahrer. Quelle: Alina Stillahn

Bauweise hilft auch nicht-binären Menschen

Denn jede Toilette samt Handwaschbecken befindet sich einem separaten Raum, der direkt vom Flur aus betreten wird. „Damit hat sich die Gefahr von Vandalismus komplett minimiert“, sagt der Schulleiter, nach dessen Angaben das Konzept der Unisex-Toiletten von der Baufirma Depenbrock vorgeschlagen wurde. Während die Privatsphäre der und des Einzelnen mit der neuen Bauweise geschützt werde, sei gleichzeitig die soziale Kontrolle gestiegen.

So sehen die neuen Toiletten von innen aus. Quelle: Alina Stillahn

Mehr noch: Längst nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler ordneten sich einem Geschlecht zu, sagt Baberske. „Ihnen nehmen wir die Entscheidung ab, ob sie auf die Jungen- oder die Mädchentoilette gehen müssen“, fügt er hinzu und wünscht sich das Konzept auch für den Bestandsbau, für den das beauftragte Planungsbüro nach Aussage von Stadtsprecherin Katrin Fieber gerade mitten in der Entwurfsplanung steckt – inklusive der Aula und der Schulhofflächen.

Auch Bestandsbau sollte Unisex-Toiletten bekommen

Wann die Arbeiten beginnen, stehe noch nicht fest, sagt Fieber: „Dieser sehr komplexe Planungsschritt lässt derzeit noch keinen Aussage über einen abschließenden Zeitplan zu.“ Sobald dieser feststehe, erhielten die politischen Gremien eine Information, zudem sei eine öffentliche Beratung vorgesehen. Gut 3 Millionen Euro plant die Stadt dabei an Investitionen. Bei all den vielen Details, die das Bauen im Bestand mit sich bringe, werde sie auch auf Unisex-Toiletten großen Wert legen, kündigt Safar, die für die CDU im Rat mitarbeitet, an.

Denn dank der jetzigen Bauweise gebe es – bei all den anderen Vorteilen – auch nie die Situation, dass sie nicht ausreichten. Das Konzept, ergänzt Baberske, spreche sich bereits in anderen Kommunen herum: „Mich erreichen immer wieder Anfragen von anderen Schulleitern, die sich über die Unisex-Toiletten erkundigen und wissen wollen, ob sie praktikabel im Alltag sind.“

Im M-Trakt vor der Sporthalle gilt bei den Umkleiden noch eine Trennung für Jungen und Mädchen, die wegen der räumlichen Situation auch die Unisex-Toiletten betrifft. Quelle: privat

Sind sie, sagt er. Zumindest in den beiden Trakten mit Klassenräumen. Bei der Sporthalle gilt eine andere Regelung: Dort geben Zettel vor, wo sich Jungen und wo sich Mädchen umkleiden sollen. „Das gilt aber nicht für alle Umkleiden“, sagt Safar. Wer keinem Geschlecht zugehörig sei, könne ausweichen – und das gelte auch für die Toiletten, die jeweils von den Umkleideräumen betreten werden. Die Einschränkung geschehe letztlich auch im Einvernehmen mit den Vereinen, die nachmittags die Sporthalle nutzten, sagt Baberske. Eine Dauerlösung soll dies aber nicht werden. „Diese Schilder hängen nur vorübergehend“, heißt es auf den Zetteln.

Von Antje Bismark