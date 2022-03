Großburgwedel

Ein 22-Jähriger fährt mit 1,61 Promille zwei Verkehrsschilder um, stellt seinen Wagen ab und gibt dann doch alles gegenüber der Polizei zu, obwohl die ihn gar nicht gefragt hatte. So soll es sich im Oktober vergangenen Jahres in Burgwedel abgespielt haben. Dafür wurde der junge Mann nun vom Amtsgericht Burgwedel zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 25 Euro, also insgesamt 1500 Euro, verurteilt. Doch eigentlich war aus Sicht von Amtsrichter Michael Siebrecht der Fall so klar, dass es eigentlich keiner Hauptverhandlung bedurft hätte.

Wegen Fahren unter Alkoholeinfluss in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort war der bis dato unbescholtene Burgwedeler nämlich bereits im Januar mit einem Strafbefehl von 60 Tagessätzen à 15 Euro, also insgesamt 900 Euro – verurteilt worden, verbunden mit der Auflage einer Führerscheinsperre für ein Jahr. Dagegen legte der Mann Einspruch ein. Die anfängliche Ausführung seiner Verteidigerin, der Angeklagte sei überhaupt nicht gefahren, nahm Siebrecht erstaunt zur Kenntnis. „Das höre ich jetzt zum ersten Mal und halte es für eine Schutzbehauptung.“

Polizisten entdecken verlassenes Auto

Denn so hatte sich der Vorfall Ende Oktober laut der Zeugenaussage des damals diensthabenden Polizeikommissars zugetragen: Die Dienststelle war kurz nach Mitternacht alarmiert worden, weil Zeugen Geräusche eines Unfalles gehört hatten. Bei der Kontrollfahrt als Zivilstreife entdeckten jener Kommissar und sein Partner auf der Straße zwischen Kleinburgwedel und Wettmar nicht nur zwei abgeknickte Verkehrsschilder und einen beschädigten Leitpfosten – sondern auch das stark beschädigte Unfallfahrzeug, das verlassen auf einem Parkplatz für Wanderer abgestellt war. Da in der Alarmierung von Stimmen die Rede gewesen war, suchten sie erst den Parkplatz samt angrenzendem Waldstück ab – dehnten die Suche dann aber in Richtung der Wohnadresse der Fahrzeughalterin aus.

Dabei trafen sie auf den jungen – merklich angetrunkenen – Mann, der ihnen die Autoschlüssel zu Unfallwagen ausgehändigte. Es habe keinen Zweifel daran gegeben, dass dieser allein unterwegs gewesen sei, so der Polizist vor Gericht und berichtete weiter von dem Vorfall. Der Angeklagte betonte mehrfach, und zwar von sich aus, dass er allein unterwegs gewesen war. Beim Vorbeikommen am Unfallort auf dem Weg zur Blutentnahme sagte er zudem, er habe Schlimmeres verhindern können. Dabei war er zuvor vor dem Kollegen belehrt worden und hatte gesagt, dass er sich nicht äußern wolle.

Aussagen, die gemacht werden, zählen vor Gericht

Seine Anwältin argumentierte bei der Verhandlung nun, dass der Angeklagte bekundet hatte, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen zu wollen und deswegen alle Aussagen, die er später gegenüber den Polizisten gemacht hatte, nicht gerichtsverwertbar seien. Zudem könnten die ihm die Aussagen ja suggeriert haben.

Doch Richter Siebrecht hielt dagegen: „Wichtig ist, dass die Polizisten ihn über seine Rechte belehrt haben. Und das haben sie mehrfach. Wenn er trotz der Ansage, sich nicht äußern zu wollen, dies trotzdem tut und dabei nicht unter Druck steht, sind diese Aussagen sehr wohl gerichtsverwertbar. Jeder darf sich immer wieder neu entscheiden, was er machen möchte.“ Außerdem sei es viel wahrscheinlicher, dass sich nüchterne Beamte genauer an den Vorfall erinnerten als ein Volltrunkener.

Verteidigerin fordert Freispruch

Am Ende der Verhandlung entschied der Richter statt des von der Verteidigerin geforderten Freispruchs – der junge Mann sei doch bereits gestraft genug damit, dass das Auto kaputt sei und er jetzt täglich mit dem Fahrrad zur Lehrstelle fahren müsse – für eine Strafe und eine Sperre von zehn Monaten bis zur Neuerlangung des Führerscheins. „Damit kommen Sie heute ganz gut weg“, richtete er sich an den Auszubildenden. „Bei einem Strafbefehl berechnen wir immer auch Reue und Geständnis mit ein. Das kann ich heute bei Ihnen nicht tun.“ Der junge Mann kann sich nun entscheiden, ob er auch gegen dieses Urteil vorgehen möchte.