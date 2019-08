Großburgwedel

Kreiskantor Christian Conradi lädt für Sonntag, 1. September, um 17 Uhr zu einem Liederabend in das St.-Petri-Gemeindehaus ein. Zu Gast ist dann die hannoversche Sopranistin Ute Engelke mit einem abwechslungsreichen, breit gefächerten Programm. Lieder von Robert Schumann, Alban Berg, Wilhelm Weismann und Cristian Peix werden unter dem Titel „Weites Wunderland ist aufgetan“ zu hören sein. Der Untertitel „Ein Rundgang durch die Zustände menschlichen Erlebens“ verspricht einen kontrastreichen, spannenden Liederabend.

Ute Engelke hat Barock-Gesang studiert

Ute Engelke studierte Kirchenmusik bis zum A-Diplom an der Fachhochschule für Kirchenmusik in Görlitz und der Universität der Künste in Berlin. Ihr Chorleitung-Professor Uwe Gronostay gab ihr – begeistert von ihrer Stimme und Musikalität – den Impuls, Barock-Gesang zu studieren. Das Studium am Sweelinck Conservatorium in Amsterdam war eine entscheidende Station in Engelkes Werdegang. In den vergangenen Jahren wurde zudem Charlotte Lehmann eine wichtige Lehrerin.

Neben ihren solistischen Konzertverpflichtungen singt Ute Engelke regelmäßig im SWR Vokalensemble. Ihre Arbeit ist auf verschiedenen CDs und durch Rundfunkproduktionen dokumentiert. Ute Engelke ist Stimmbildnerin beim Landesjugendchor Niedersachsen und Mitglied im Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen. In Anerkennung ihrer außerordentlichen Verdienste um die Kirchenmusik wurde Ute Engelke im Jahr 2004 der Kirchenmusikpreis des Stadtkirchenverbandes Hannover verliehen.

Auch Klavierbegleiter Christian Peix hat viel Erfahrung

Am Flügel begleitet wird sie von dem ebenfalls in Hannover lebenden Pianisten Cristian Peix. Der gebürtige Brasilianer studierte Klavier und Liedbegleitung in Hannover und Detmold. Er war als Solist und Klavierbegleiter Preisträger verschiedener Wettbewerbe sowie Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes.

Zwischen 2005 und 2015 hatte Peix Lehraufträge für Korrepetition und Liedgestaltung an der UdK in Berlin und der HfK in Bremen inne. Er gab zahlreiche Liedinterpretation-Kurse und Konzerte als Solist und als Klavierbegleiter von Sängern, Instrumentalisten, Ensembles und Chören, die ihn quer durch Europa und bis in die USA führten. Cristian Peix machte zahlreiche Rundfunkaufnahmen und CD-Aufnahmen.

Der Eintritt ist dank des Musikförderkreises St. Petri Großburgwedel frei, die Organisatoren bitten stattdessen um Spenden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gemeinde ist stolz auf den Konzertflügel

Von Frank Walter