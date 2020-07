Großburgwedel

Irgendwo an einem Feld im nächtlichen Burgwedel ist Utz Schmidtko dieser Tage immer anzutreffen. Der pensionierte Sonderschullehrer geht mit der Kamera auf Kometenjagd. Wobei irgendwo die falsche Bezeichnung ist. Denn den besten Ort für ein Rendezvous mit Neowise wählt der passionierte Hobbyastronom und Fotograf mit Bedacht. Dabei bleibt er nicht unbeobachtet: Spaziergänger fragen nach, was er da mache. Und schon ist ein Gespräch im Gange über etwas, was Menschen schon seit Jahrtausenden in seinen Bann zieht: das Geschehen am Sternenhimmel.

Wer den Blick schweifen lässt in die Weite des Firmaments, der erlebe einen Moment voller Emotionen und innerer Berührung, ist Schmidtko überzeugt. „Es kommen einem ganz zwangsläufig Gedanken wie ,Woher komme ich?‘, ,Wohin gehe ich?‘. Das geht schon in Richtung Philosophie.“ Kein Wunder also, dass sich auch oder gerade in unserem hochtechnologisierten Zeitalter die Menschen von Phänomenen am Sternenhimmel in ihren Bann ziehen lassen. War es Mitte der Achtzigerjahre der Halleysche Komet, der sich auf Titelseiten von Zeitungen wiederfand, ist es aktuell Neowise, den Sterngucker und Hobbyfotografen wie Schmidtko auf die Speicherkarte oder auf Video bannen. Wie übrigens auch den Blutmond, die ISS und Sternschnuppenregen.

Zur Galerie Polarlichter, Kometen wie Neowise, Blutmond und Sternschnuppenregen: Nächtliche Himmelsphänomene üben seit Jahrtausenden einen ganz besonderen Reiz auf Menschen aus. Der Burgwedeler Utz Schmidtko fängt die besonderen Momente mit der Kamera ein.

„Schade, dass die Lichtverschmutzung in den Städten immer schlimmer wird“, sagt Schmidtko. „Dadurch geht dieser Teil unserer Kultur irgendwann verloren. Denn Lichtglocken sind 80 bis 90 Kilometer weit zu sehen. Im Harz sieht man also die Lichter Hannovers.“ Dort, wo es keine Lichtverschmutzung gibt, ist die Begegnung mit den Gestirnen noch viel unmittelbarer. „In Namibia leuchtet die Milchstraße so stark, dass sie einen Schatten auf die Erde wirft“, erzählt der 68-Jährige beeindruckt. Auch die Polarlichter in Skandinavien hat er bereits angeschaut. Mehrfach. Und darüber anhand von eigenen Aufnahmen Vorträge gehalten – etwa in der Seniorenbegegnungsstätte Burgwedel. „Nach einem Vortrag kam eine ältere Frau mit Tränen in den Augen zu mir und sagte: ,Das möchte ich auch mal selbst sehen.‘“

Doch auch ohne weit in die Ferne reisen zu müssen, lassen sich spektakuläre Himmelserscheinungen beobachten, wie sie der Großburgwedeler auf seiner Internetseite www.sternefueralle.wordpress.com zeigt. Die sogenannten leuchtenden Nachtwolken etwa, die Schmidtko beispielsweise bei Kleinburgwedel eingefangen hat. „Man sieht sie nur selten, im Zeitraum von Mai bis Juli“, erklärt der ursprünglich aus dem Harz stammende Großburgwedeler. Dazu muss die Sonne schräg in einem Winkel bis zu 16 Grad unterm Horizont stehen. Von dort aus beleuchtet sie Eiskristalle, die sich in etwa 80 Kilometern Höhe befinden. Ein tolles Schauspiel.

Am heimischen Laptop sichtet Utz Schmidtko die fotografische Ausbeute der vergangenen Nacht. Quelle: Sandra Köhler

Den ersten Anblick des Saturn wird Schmidtko nie vergessen

Schmidtko selbst hat die Leidenschaft für Gestirne und Himmelsereignisse als Jugendlicher ereilt. „Ein wohlhabenderer Klassenkamerad hatte ein Teleskop. Durch das habe ich das erste Mal den Saturn mit seinen Ringen gesehen und mit meiner Kamera fotografiert.“ Ein ganz besonderer, ausgesprochen faszinierender Moment, der seine Spuren dauerhaft hinterlassen hat. Wer Sinn für die Weite des Himmels hat, bei dem sei die Chance groß, dass er auch eine geistige Weite entwickle, meint Schmidtko. So bemühe er sich besonders, junge Menschen zu erreichen und „ein Samenkorn in sie zu pflanzen“. Irgendwann werde das beginnen zu keimen und Frucht bringen.

Wie sehr sich schon Kinder begeistern lassen, habe er an der Sternwarte St. Andreasberg im Harz beobachten können. Zur Nacht der Sternschnuppen finden sich dort unter normalen Bedingungen Hunderte Besucher ein – denn der Himmel über St. Andreasberg ist so frei von Lichtverschmutzung, dass sich die Meteore dort mit bloßem Auge bestens beobachten lassen. „Eine Familie hat bis morgens ausgehalten, und die Kinder saßen ganz gebannt auf der Wiese“, erinnert er sich. Natürlich weiß er auch, wann die nächste Gelegenheit ist, viele Sternschnuppen zu beobachten: „In der Nacht vom 12. auf den 13. August. Da können bis zu 100 in der Stunde zu sehen sein.“

Die leuchtenden Nachtwolken bieten nördlich von Großburgwedel einen faszinierenden Anblick. Quelle: Utz Schmidtko

Zehn Jahre Vorstandsarbeit für die Sternwarte St. Andreasberg

An der Sternwarte in St. Andreasberg hängt Schmidtkos Herz ganz besonders, hat er sie und deren besonderes Konzept doch maßgeblich mit aufgebaut. Nach zehn Jahren hatte er im Februar den Vorsitz des gemeinnützigen Vereins abgegeben. „Wir sind eine komplett barrierefreie Sternwarte. Und damit sind nicht nur körperlich Eingeschränkte gemeint“, sagt der Pensionär über das Schmuckkästchen des Vereins, auf den er über ein Internetportal für Astronomiebegeisterte aufmerksam wurde. In der Einrichtung, in der sich Amateurastronomen aus ganz Deutschland treffen und die eine Kooperation mit dem Haus der Astronomie in Heidelberg pflegt, können sogar Blinde etwas über den Sternenhimmel erfahren.

„Es gibt dort eine Himmelsscheibe, auf der Sternbilder ertastet werden können. Wenn man einen Knopf drückt, gibt es dazu Informationen zu hören“, sagt Schmidtko. Vorträge mit namhaften Referenten, Workshops und Teleskopverleih, Planetariumsprojektionen, spezielle Veranstaltungen etwa zu Kometensichtungen, Führungen für Besuchergruppen und Schulklassen: All das sei jetzt wegen Corona leider sehr zurückgefahren, sagt Schmidtko bedauernd. „In der vergangenen Woche gab es die erste Veranstaltung seit März. Und das war ein Freiluftangebot.“ Die nächste ist für den 7. August geplant, weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.sternwarte-sankt-andreasberg.de.

Von Sandra Köhler