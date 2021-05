Burgwedel/Wedemark

Warum ist es hilfreich einen Trockenanzug zu besitzen, wenn man einen Triathlon fotografieren will? Eine Antwort auf diese Frage gibt Kursleiter Alexander Körner bei seinem Onlinevortrag „Sportfotografie – ganz nah dran“, den die Volkshochschule (VHS) Hannover-Land für Dienstag, 18 Mai, ab 20 Uhr anbietet. Hauptberuflich ist der Fotograf für die Bildagentur Getty Images tätig, und fotografiert vor allem auf sportlichen Großveranstaltungen wie dem Ironman oder Triathlon-Weltmeisterschaften.

VHS-Kurse finden dienstags statt

Doch der Fotokurs ist nicht die einzige Veranstaltung, die die VHS Hannover Land – zu ihr gehören auch die Burgweldeler VHS und die Außenstelle in der Wedemark – im Mai als zusätzliche Onlineangebote jeweils dienstags anbietet. Und das sind die weiteren Themen:

Dienstag, 4. Mai: „Unterstützung im Alltag durch kinesiologische Übungen“ (20 bis 21.30 Uhr) und ein philosophischer Abend unter dem Thema „Die Angst im menschlichen Dasein“ (ab 20 Uhr).

Dienstag, 11. Mai: „ Sanftes Yoga am Abend“ (20 bis 21.30 Uhr); „Wachklopfen und Rhythmus spüren! Bodypercussion-Muntermacher im Homeoffice“ (11.30 bis 12 Uhr) und Erfahrung- und Gedankenaustausch zum Thema „Beziehungen zwischen Nähe und Distanz in Zeiten von Corona“ (20 bis 21.30 Uhr)

Dienstag, 18. Mai: „Schnupperstunde Conversation online English for B1 and up“ (18 bis 19.30 Uhr) und das intensives Ganzkörpertraining „Workout-Zirkeltraining“ (19 bis 20 Uhr).

VHS bietet Hilfe zur Zoom-Plattform an

Sämtliche Kurse sind kostenpflichtig werden über die Online-Plattform Zoom abgehalten. Wer Hilfe bei der Einrichtung und Benutzung des Programms benötigt, erhält diese dienstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr in der VHS-Onlinesprechstunde unter der Telefonnummer (05032) 9014410. Weitere Informationen zu den Kursen und Anmeldung im Internet unter der Adresse www.vhs-hannover-land.de oder am Telefon unter der Rufnummer (05032) 9014414.

Von Thomas Oberdorfer