Die Theatergruppe der Volkshochschule Hannover Land präsentiert am Sonnabend, 28. März, in der Aula des Gymnasiums in Burgwedel die Kriminalkomödie „Der Damenclub von Marquise Crossing und sein erster Mordversuch“. Fünf Frauen planen dabei den perfekten Mord für ihr neues Theaterstück.