Burgwedel

Die Volkshochschule (VHS) Hannover-Land bietet Eltern einen Online-Vortragsabend an, der sich mit den Herausforderungen im Corona-Lockdown beschäftigt. Am Dienstag, 13. April, wird der Pädagoge Thomas Rupf über folgendes Thema referieren: „Wir versuchen als Eltern, es allen recht zu machen und kommen am Ende zu kurz – Achtsamkeit und Selbstfürsorge.“ Der Vortrag beginnt um 20 Uhr über Zoom. Teilnehmer zahlen 9 Euro und können sich online unter www.vhs-hannoverland.de/vhs-tag oder unter Angabe der Kursnummer 211PKL500 telefonisch unter (05032) 9 01 44 29 anmelden.

Zwischen Arbeit, Haushalt und Kindererziehung

Rupf hat viel Erfahrung in der Familien- und Erziehungsarbeit. Zudem ist er selbst Vater von fünf Kindern. Nicht zuletzt der Corona-Lockdown verlange von Eltern viel: Kinder erziehen, im Homeoffice nicht versagen, Haushalt, Beziehung und Betreuung unter einen Hut bekommen. Dabei würden Eltern oft vergessen, an sich selbst zu denken, weiß Rupf. In seinem Online-Vortrag will er aufzeigen, wie Eltern gelassen aus der täglichen Überforderungsfalle herauskommen und mehr Sorge für sich selbst übernehmen können.

Von Carina Bahl