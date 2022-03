Burgwedel

Gleich zwei Workshops der Volkshochschule (VHS) Hannover Land für Kinder und Jugendliche drehen sich in den Osterferien um das schöne Schreiben. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich am Mittwoch, 6. April, in der Kalligrafie oder im sogenannten Handlettering ausprobieren.

In dem Workshop „Schön schreiben mit Feder und Tinte“ lernen Zehn- bis Zwölfjährige Schreibwerkzeuge für die Kalligrafie und den Umgang mit der Spitzfeder kennen. Am Ende sollen sie einen kurzen Text zu Papier zu bringen.

Kinder können Feder und Tinte behalten

Der Kurs findet von 10.30 bis 13.30 Uhr statt und kostet 20 Euro zuzüglich 5 Euro Materialkosten. Federhalter, Feder, Tinte und Kalligrafiepapier stellt die VHS zur Verfügung. Die Kinder können die Materialien im Anschluss behalten.

Der zweite Kurs dreht sich um das Handlettering. Dabei lernen die 13 bis 15 Jahre alten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Mal- und Schreibgeräte für das kunstvolle Entwerfen von Buchstaben kennen. Sie bekommen Schriftarten gezeigt, um damit individuelle Wortbilder zu gestalten.

Letteringstifte und Spezialpapier werden gestellt – auch sie können behalten werden. Der Kurs kostet 20 Euro zuzüglich 7 Euro Materialkosten. Er findet von 14 Uhr bis 17 Uhr statt.

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich für beide Workshops in der VHS-Geschäftsstelle Burgwedel, Auf dem Amtshof 8. Anmeldungen nimmt die VHS Hannover Land auf www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder unter Telefon (0 50 32) 90 14 40 entgegen.

Von Nina Hoffmann