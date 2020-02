Großburgwedel

Nicht für Anfänger, aber für Foto-Begeisterte, die bereits über Vorkenntnisse verfügen, bietet die Volkshochschule Hannover Land einen Praxis-Kurs in Großburgwedel an. Anhand zahlreicher Übungen sollen in dem Seminar am Sonnabend, 15. Februar, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten einer digitalen Spiegelreflexkamera vertieft werden.

Dabei werden die wichtigsten Kameraeinstellungen, der richtige Einsatz von Blende und Belichtungszeit – auch in Zusammenspiel mit dem ISO-Wert – sowie die Kontrolle von Bildschärfe und Belichtung thematisiert. Abgerundet werden die Kursinhalte durch Tipps für kreative Ideen und Bildeffekte.

Kurs dauert sechs Stunden

Der sechsstündige Kurs beginnt um 9 Uhr im Amtshof, Auf dem Amtshof 8 in Großburgwedel. Die Kursgebühr beträgt 61 Euro. Anmeldungen werden unter Angabe der Kursnummer A870219 telefonisch unter der Rufnummer (0 50 32) 98 19 83, in jeder VHS-Geschäftsstelle sowie online unter www.vhs-hannover-land.de entgegengenommen. Die Teilnehmer werden darum gebeten, ihre eigene Kamera, leere Speicherkarten, geladene Akkus, das Zubehör, die komplette Bedienungsanleitung und, wenn vorhanden, ein Stativ mitzubringen.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer