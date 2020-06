In Fuhrberg eskaliert ein Familienstreit – es geht um Geld. Der Auslöser: Weil eine 48-Jährige ihrem Vater keinen Kredit gewähren will, rastet dieser aus. Dafür musste er sich nun vor Richter Michael Siebrecht am Burgwedeler Amtsgericht verantworten. Ehrliche Reue zeigte der Verurteilte nicht.