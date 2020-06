Großburgwedel

Keine guten Nachrichten für die Freunde des Wassersports in Großburgwedel: Am Mittwoch sagten die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) und der Schwimmverein Burgwedel zwei besonders beliebte Veranstaltungen im Freibad auf der Ramhorst ab. In diesem Jahr wird es weder das Kinderzeltlager der TSG noch das Pokalschwimmfest des Schwimmvereins geben.

31. Auflage des Kinderzeltlagers der TSG fällt aus

„Es ist das erste Mal in der Geschichte des Zeltlagers, dass wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben“, erklärt TSG-Chef Uli Appel. „Aber in Zeiten von Corona können wir solch eine Veranstaltung einfach nicht verantworten.“ Seit 31 Jahren lädt sein Verein den Nachwuchs in das Zeltlager ein.

Für rund 300 Kinder ist es einer der alljährlichen Höhepunkte der Sommerferien. In diesem Jahr war es für den Zeitraum vom 16. bis 18. Juli geplant. Was Appel besonders umtreibt, ist die Tatsache, dass das „Land es für zu gefährlich hält, Sportunterricht an den Schulen abzuhalten, aber gleichzeitig uns Vereinen erlaubt, mit den gleichen Kindern Sportveranstaltungen durchzuführen. Wir sind doch nicht das Versuchskaninchen für das Land“, schimpft er.

200 Starter beim Pokalschwimmfest

Auch das Schwimmfest – es war für den 10. bis 12. Juli geplant – hat eine sehr lange Tradition. „Das haben schon meine Eltern vor Jahrzehnten mitorganisiert“, sagt die Vereinsvorsitzende Claudia Ringkamp. In den vergangenen Jahren gingen jeweils rund 200 Sportler bei dem dreitägigen Schwimmfest an den Start. Auch sie übernachteten in Zelten im Großburgwedeler Freibad, zusammen mit 100 bis 150 Betreuern.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das gilt zumindest für das Kinderzeltlager. „Wenn es im Herbst noch warm ist und die Corona-Pandemie weiter abgeklungen sein sollte, dann wären wir sicher bereit, eine Alternativveranstaltung auf die Beine zu stellen. Es muss ja nicht unbedingt im Freibad sein“, sagt Appel und hofft, in diesem Jahr doch noch ein Zeltlager für die Großburgwedeler Kinder organisieren zu können. Diese Möglichkeit hat der Schwimmverein nicht. „Wir können kein Ersatzprogramm durchführen. Das geht leider nicht“, sagt Ringkamp.

