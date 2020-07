Thönse

Die seit Donnerstagmorgen als vermisst gemeldete Sonja S. ist wieder da. Das bestätigte die Polizei am Abend bei Twitter. Die 62-Jährige hatte ihre Wohnung in Burgwedel am Donnerstag gegen 9 Uhr verlassen – und war zunächst nicht wieder zurückgekehrt.

Die Polizei hatte daraufhin eine Suchaktion gestartet. Da nach Aussage eines Sprechers „Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden“ konnte, hatte die Polizei ein Foto der Frau veröffentlicht.

Von Thomas Oberdorfer