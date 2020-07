Thönse

Wer hat Sonja S. gesehen? Die 62-Jährige wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Zuletzt wurde sie an der Bruchstraße in Thönse gesehen. Nach Informationen der Polizei verließ die Frau gegen 9 Uhr ihre Wohnung in Burgwedel. Vermutlich ist sie seitdem mit ihrem Auto, einem blauen Skoda Fabia mit hannoverschen Kennzeichen, unterwegs.

Die Polizei startete eine Suchaktion, die am Donnerstagnachmittag noch lief. Da nach Aussage eines Sprechers „Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann“, veröffentlichte die Polizei ein Foto der 62-Jährigen. Die Gesuchte ist 1,65 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Zu ihrer Bekleidung konnten die Beamten keine Angaben machen. Sie bitten Zeugen, sich im Kommissariat Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer