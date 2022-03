Großburgwedel

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr versucht, in eine Gartenlaube einzubrechen. Dazu brach er die Eingangstür zum Garten an der Bahnhofstraße auf. Dort zerstörte er die Holzverkleidung eines Schuppens und schlug die Holztür der Gartenlaube ein. Allerdings offenbar erfolglos: Es wurde nichts gestohlen.

Der Einbruch blieb laut Polizei nicht unbemerkt. Zeugen hatten am Abend verdächtige Geräusche gehört und die Polizei informiert. Die traf einen 26-Jährigen in der Nähe der Laube an, der allerdings bestreitet, etwas mit dem Einbruch zu tun zu haben.

Zeugen können sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Alina Stillahn