Ein Versicherungsmakler hat sich mit 100 gefälschten Verträgen Provisionen in sechsstelliger Höhe erschlichen. Um die Masche zu vertuschen, hat er die Versicherungsbeiträge aus eigener Kasse gezahlt – was so teuer war, dass dafür nicht einmal die Provisionen reichten. Jetzt musste sich der 57-Jährige vor Gericht verantworten.