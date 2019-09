Thönse

Ein merkwürdiger Vorfall sorgte am Donnerstag kurzfristig für Aufregung in Thönse. Eine Mutter hatte via Whatsapp-Gruppe berichtet, dass ihre Tochter auf dem Heimweg von der Schule von einer fremden Frau angesprochen worden war. Diese hatte die Achtjährige aus einem weißen Wagen heraus zum Einsteigen aufgefordert. Später stellte sich heraus, dass die Autofahrerin das Kind mit einem anderen – ihr bekannten Mädchen – verwechselt hatte.

Von Thomas Oberdorfer