Wettmar/Fuhrberg

Ein Wolfsrudel ist am 21. Oktober in einem Waldstück in der Nähe von Wettmar gefilmt worden. Ein vom Wolfs-Monitoringprogramm der Landesjägerschaft Niedersachsen als authentisch eingestuftes 28 Sekunden langes Video zeigt sieben Tiere, die in raschem Lauf einen Kiefernwald durchqueren. Vermutet wird, dass es sich um das berüchtigte Rudel aus dem Burgdorfer Holz handelt. Dessen Alttiere werden, nachgewiesen durch DNA-Spuren, seit 2018 für mindestens elf Angriffe auf Weidetiere verantwortlich gemacht, darunter auch auf zwei Rinder bei Wettmar im September und Oktober 2019.

Appell vom Wolfsbüro : „Herden schnellstens einzäunen“

Die 15 getöteten Tiere aus der Heidschnuckenherde von Friedhelm Stein am 7. März 2019 gingen auf das Konto eines Welpen des Rudels Göhrde, der nur dieses einzige Mal bei Nutztierrissen nachgewiesen wurde. Stefan Nilles vom Wolfsbüro im niedersächsischen Umweltministerium rät Schafhaltern dringend dazu, ihre Herden schnellstens einzuzäunen und dafür um Unterstützung des Landes nachzusuchen, denn: „Immer, wenn die Tiere an einer Weide einen Stromschlag bekommen, assoziieren sie das negativ mit Schafen oder Rindern.“ Andernfalls werde es zunehmend schwerer, den Wölfen Übergriffe auf Nutztiere abzugewöhnen.

Anzeige

Auch im Burgwedeler Stadtgebiet sind Wölfe heimisch

Laut Risikokarte, in der alle Nutztierschäden und Rudelterritorien vermerkt sind, ist die Bundesstraße 3 die westliche Grenze des Reviers der Burgdorfer Wölfe. Aber auch im Burgwedeler Stadtgebiet sind Wölfe heimisch. Der Ortsteil Fuhrberg, wo sie bereits 2014 erstmals gesichtet worden waren, gehört heute zum südlichen Revierbereich des sogenannten Wietzer Rudels, das laut Wolfsbüro aktuell aus den beiden Alttieren sowie vier Welpen besteht. Die Tiere würden, so Hans-Martin Roese, Leiter des Forstamts Fuhrberg, immer mal wieder in der Feldmark gesichtet.

„Wietzer Wölfe halten sich an Wildtiere“

Stefan Nilles vom Wolfsbüro zufolge unterscheidet sich dieses Rudel in einem entscheidenden Punkt von dem aus dem Burgdorfer Holz: „Die Wietzer Wölfe halten sich an Wildtiere.“ Der einzige gemeldete Riss im Stadtgebiet von Burgwedel in diesem Jahr – vier Schafe am 16. August bei Wettmar – konnten keinem bestimmten Wolf zugeordnet werden. Auch bei zwei bei Ovelgönne im März 2020 gerissenen Schafen konnten nicht ausreichend verwertbare DNA-Spuren sichergestellt werden.

Wolfsvideo kursiert in Chatgruppen

Das Wolfsvideo aus Wettmar kursiert ohne Quellenangabe zurzeit in Fuhrberger Chatgruppen mit dem Zusatz „Im Fuhrberger Wald“. Sowohl Marcus Polaschegg, Leiter des Hegerings Burgwedel, wie auch Forstamtsleiter Roese, haben es nicht weiter geteilt – einerseits, weil sie die Ortsangabe nicht für glaubhaft hielten. Andererseits beteiligen sie sich aus grundsätzlichen Erwägungen nicht an einer viralen Stimmungsmache für oder gegen den Wolf: „Was da momentan im Netz läuft, ist mit Vorsicht zu genießen“, verweist Roese auf „viele Falschinformationen“. Polaschegg ergänzt: „Es wird momentan viel mit der Angst gespielt.“ Schon die Zuordnung „Im Fuhrberger Wald“ löse reflexhaft Alarmbereitschaft aus.

Ein Standbild aus dem Video, das seit einiger Zeit in Fuhrberg kursiert. Quelle: privat

Sachlicher Diskurs über den Wolf gefordert

Der Hegeringleiter plädiert für einen sachlichen Diskurs über den Wolf und die Folgen seiner weiteren Ausbreitung. Für die Erhaltung extensiv bewirtschafteten Grünlands und damit für die Biodiversität sei es ein „Riesenproblem“, dass die Zahl der Weidetierhalter wegen des Wolfs immer weiter zurückgehe, betonen beide. Roeses persönliche Meinung: „Es muss Gebiete geben, wo der Wolf nicht bejagt werden darf und welche, wo er scharf bejagt wird.“

Der Fuhrberger Landwirt Jörg Heuer hat das Video aus seiner Jagdgruppe zugespielt bekommen und nach eigener Aussage weder weitergeleitet noch kommentiert, obwohl seiner Meinung nach die Wolfsproblematik – „die Weidetierhalter hören alle auf“ – von nicht Betroffenen unterschätzt und heruntergespielt werde. Dass die Filmsequenzen aus Wettmar und nicht aus Fuhrberg stammen, ist aus Heuers Sicht eher unerheblich: „Auch wenn die Wölfe derzeit nicht in dieser Zahl in Fuhrberg sind, in zehn Jahren haben wir sie hier.“

Von Martin Lauber