Burgwedel

Noch gilt in Niedersachsen wegen des Coronavirus keine Ausgangssperre – und deshalb nutzen Spaziergänger das kalte, aber sonnige Wetter für einen Ausflug. Auch den Würmsee bei Kleinburgwedel entdecken Freiluft-Enthusiasten derzeit wieder für sich. Denn im Gegensatz zum vergangenen Sommer führt er wieder reichlich Wasser, sodass Passanten die acht Kunstwerke des Erlebnispfades erkunden können.

Eine der acht Kunststationen: Die Figur eines Badegasts erinnert an den Würmsee in den 1920er-Jahren. Quelle: Antje Bismark

Ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Warnungen von Wissenschaftlern und Politikern zum Schutz vor einer Corona-Infektion angekommen sind ist, dass meist nur zwei, maximal drei Personen unterwegs sind. Und: Die Besucher halten auf dem Kunst-Erlebnispfad bewusst Abstand zu den anderen. Wer also vom Parkplatz aus das geschlossene Gasthaus passiert und anschließend das hölzerne Plateau mit dem Schriftzug „Urlaubsgrüße vom Würmsee“ betritt, findet sich ausschließlich in Begleitung der Badefiguren. Alle andere Passanten warten geduldig.

Zur Galerie Acht Kunstwerke stehen am Würmsee in Kleinburgwedel: Spaziergänger drehen auf dem Erlebnispfad ihre Runden – wegen der Corona-Ansteckungsgefahr stets in sicherem Abstand zu anderen.

Das gilt auch für den begehbaren Pegel, bei dem sich Spaziergänger derzeit sehr frühzeitig nasse Füße holen, und für den Schwimmsteg mit versetzten Brettern, der an einem stilisierten Holzboot endet. Jeder gibt dem anderen an diesem Nachmittag Zeit – und vor allem Raum – zum Innehalten und Staunen. Denn auf der anderen Seeseite sorgt der Sonnenuntergang für Farbenspiele am Himmel und auf dem Wasser, ehe der Rundgang vorbeigeht an einer Hütte aus der Nachkriegszeit, an Behausungen aus Korb und einer Bank, bei der sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. „Was brauche ich für mein Leben?“ steht auf der Lehne – und spätestens mit dieser Frage hat der Alltag die Spaziergänger zurück.

Von Antje Bismark