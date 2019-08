Großburgwedel

Ein durchaus strammes Programm wartet auf die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, 29. August. Neun Themen stehen auf der Tagesordnung. Die Kommunalpolitiker sprechen unter anderem über den Masterplan für den Bauhof, die Förderung des nicht motorisierten Verkehrs, über Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an städtischen Straßen und Wegen, die Erneuerung des Regenwasserkanals an der Ortsdurchfahrt Kleinburgwedel, die Bebauungspläne für zwei Gewerbegebiete, die Anlage von Kies- und Schottergärten und über Möglichkeiten, Auflagen in Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschriften festzusetzen. Die Burgwedeler können sich zum Ende der Sitzung im Rahmen der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden. Die Sitzung beginnt am Donnerstag um 18.30 Uhr. Getagt wird im Sitzungszimmer des Rathauses, Fuhrberger Straße 4, in Großburgwedel.

Von Thomas Oberdorfer