Großburgwedel

Geschafft! Die Schulzeit ist vorbei – zumindest die an der Grundschule in Großburgwedel. Durch ein Spalier, das die Schüler der Klassen eins bis drei gebildet hatten, verließen 86 Viertklässler am Mittwoch ein letztes Mal ihre Schule Im Mitteldorf. Und zum Abschied überreichten die Kinder den Schulabgängern Blumen. Am Ende hielt jeder der Absolventen einen richtig dicken Strauß in den Armen. So werden seit vielen Jahren die Viertklässler an der Grundschule verabschiedet, das hat schon eine lange Tradition. Der Weg führt sie nun an verschiedene Schulen. 61 von ihnen gehen an das Gymnasium, 21 wechseln an die IGS in Großburgwedel. Die restlichen vier gehen an andere Schulen außerhalb Burgwedels.