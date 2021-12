Großburgwedel

Das ist so kurz vor Weihnachten eine wahrhaft schöne Bescherung für die Burgwedeler Tafel: Die Hannoversche Volksbank hat der Einrichtung 2000 Euro gespendet. „Wir wollen uns im kommenden Jahr ein neues Kühlfahrzeug anschaffen“, verriet Tafelchef Gerd Duckstein bei der Scheckübergabe. „Deshalb sind wir der Hannoverschen Volksbank sehr dankbar für diese Spende, da sie uns der Zielsumme ein großes Stück näher bringt.“

Der Überbringer der frohen Botschaft, Filialdirektor Christian Zapfe, war sehr beeindruckt vom Einsatz der rund 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Gerne unterstützen wir dieses ehrenamtliche Engagement, das den Menschen in Burgwedel zugutekommt, die in Not geraten sind“, sagte er.

Von Sandra Köhler