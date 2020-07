Burgwedel

Sie setzen sich für mehr Artenschutz und ökologische Landwirtschaft ein: Innerhalb von zwei Wochen haben Unterstützer des Volksbegehrens Artenvielfalt in Burgwedel mehr als 500 Unterschriften zusammenbekommen. Vertreter des Naturschutzbundes ( Nabu) und von Bündnis 90/Die Grünen haben diese am Montag an Bürgermeister Axel Düker übergeben. „Wir sind überrascht und stolz, innerhalb dieses kurzen Zeitraums so viele Unterschriften erhalten zu haben“, sagte das Burgwedeler Nabu-Vorstandsmitglied Friedrich Dörr. „Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Düker schloss sich an: „Das Thema ist wichtig.“

Obwohl sich Politik, Nabu, BUND, Landvolk und Landwirtschaftskammer mit einer Absichtserklärung auf den sogenannten Niedersächsischen Weg verständigt hatten, sammeln die Initiatoren des Volksbegehrens – Nabu, BUND und Bündnis 90/Die Grünen – weiterhin Unterschriften. „Um die Ziele auch wirklich zu erreichen, sind verbindliche gesetzliche Regelungen erforderlich“, sagte Dörr. Und die seien mit einer bloßen Absichtserklärung noch nicht geschaffen.

Anzeige

Die Initiatoren des Volksbegehrens möchten unter anderem erreichen, dass mehr Hecken, Blühflächen und Grünstreifen angelegt werden. Landwirte sollen weniger Pestizide nutzen und naturnahe Mischwälder mehr Anteile mit Alt- und Totholzflächen erhalten, weil diese wichtige Rückzugsräume für Käfer und Pilze seien.

Weitere HAZ+ Artikel

Jeder zehnte Wahlberechtigte in Burgwedel soll unterschreiben

Bis Mitte November müssen landesweit 25.000 Unterschriften zusammenkommen, um die Zulassung des Volksbegehrens zu beantragen. Diese Zahl reicht allerdings noch nicht, um es tatsächlich voranzutreiben. Insgesamt müssen 10 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten in Niedersachsen ihre Unterschrift abgeben – also 610.000 Personen. Liegen genügend Unterschriften vor, stimmt der Landtag darüber ab, ob er das Gesetz annimmt. Tut er das nicht, folgt ein Volksentscheid.

Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (von links) nimmt die ersten gut 500 Unterschriften vom Grünen-Vorsitzenden Olaf Slaghekke, Nabu-Vorstand Friedrich Dörr, Christian Dulce und der Grünen-Vorsitzenden Bianca Fitzthum entgegen. Quelle: Mark Bode

In Burgwedel gibt es laut Verwaltung etwa 16.500 Wahlberechtigte. „Wir wollen bei uns die 10 Prozent auf jeden Fall erreichen“, sagte die Grünen-Vorsitzende Bianca Fitzthum. „Wir müssen also noch ein paar Leute finden“, ergänzte der Nabu-Vorsitzende Christian Dulce. Die meisten der bisherigen Unterschriften seien mit etwa 120 auf dem Großburgwedeler Wochenmarkt zusammengekommen. 65 sind es laut Nabu bei Ikea gewesen. Wichtig ist, dass pro Unterschriftsbogen acht Personen aus einer Kommune unterzeichnen. Schließlich muss die Stadtverwaltung prüfen, ob es sich bei den Personen tatsächlich um Wahlberechtigte handelt. „Außerdem werden von den Mitarbeitern des Bürgerbüros doppelte Unterschriften herausgefiltert“, erläuterte Düker.

Baumscheiben sind als Nisthilfe für Insekten geeignet

Was jeder in seinem eigenen Garten zum Schutz von Insekten und für mehr Artenvielfalt unternehmen kann, hatte der Nabu am Sonntag auf dem Hof Henke in Kleinburgwedel vorgestellt. Dulce verteilte mehr als 20 Baumscheiben an Kunden. „Diese sind als Nisthilfen viel besser geeignet als viele Insektenhotels, die man in Geschäften oder im Internet kaufen kann“, sagte Maren Dulce, die Tochter des Nabu-Vorsitzenden und engagierte Naturschützerin. Hofbetreiber Christoph Henke liegt das Wohl besonders der Bienen sehr am Herzen. „Natürlich besteht ein großes Interesse, dass es den Bestäuberinsekten gut geht“, sagte er mit Blick auf seine Blaubeerplantage.

Interessierte können sich weiterhin Baumscheiben am Verkaufsstand auf dem Hof in Kleinburgwedel, Brombeerkamp 15, kostenlos abholen. Wer sich in die Unterschriftenliste für das Volksbegehren eintragen möchte, kann den Informationsstand am Donnerstag, 9. Juli, von 9 bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt oder am Donnerstag, 16. Juli, von 14 bis 18 Uhr am E-Center in Großburgwedel besuchen. Die weiteren Termine werden auf den Internetseiten von Bündnis 90/Die Grünen und Nabu veröffentlicht. Interessierte können Unterschriftenlisten zudem beim Nabu unter Telefon (0151) 64586801 und per E-Mail an mail@nabu-burgwedel.de anfordern.

Nabu gibt Tipps zum Bau einer Insektennisthilfe Das Problem vieler im Handel erhältlicher Insektenhotels sei, dass diese gar nicht an die Ansprüche der kleinen Lebewesen angepasst seien, sagt der Burgwedeler Nabu-Vorsitzende Christian Dulce. „Viele Löcher sind viel zu groß für die Insekten. Und in dem Bereich, der für Hornissen gedacht ist, wird sich nie eine niederlassen, weil er zu klein für ein ganzes Volk ist.“ Dulce rät deshalb dazu, zwei Jahre abgelagerte Holzscheiben an besonders sonnige Plätze zu hängen. Diese Scheiben sollten mindestens einen Durchmesser von 20 Zentimetern und etwa 15 Zentimeter Dicke besitzen. Die Löcher sollten bei einem Abstand von etwa einem bis zwei Zentimetern eine Tiefe von bis zu zehn Zentimeter haben. Die Durchmesser der Löcher sollten vorwiegend zwischen drei und sechs Millimeter, maximal acht Millimeter betragen. Die Oberfläche der Scheiben muss abgeschmirgelt werden. Zum Aufhängen können zwei Ösen an der Rückseite dienen, durch die ein Draht gezogen wird. Dulce rät, die Scheiben nach dem Aufhängen nicht mehr unnötig zu bewegen.

Von Mark Bode