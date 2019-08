Wettmar

Auf diese Nachricht haben die Bewohner von Wettmar und der angrenzenden Ortschaften lange gewartet: Ab Sonnabend ist die Vollsperrung der Hauptstraße in Wettmar aufgehoben. „Der Verkehr kann wieder fließen“, kündigte Regionssprecher Klaus Abelmann am Mittwochabend an.

Buslinien 621, 634 und 636 fahren ab Sonnabend auf gewohnter Route

Das hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Regiobus-Linien 621, 634 und 636 fahren ab Sonnabend wieder die gewohnten Haltestellen an. Wichtig: Die Ersatzstopps für die Busse im Meitzer Weg entfallen mit Aufhebung der Vollsperrung.

Ganz fertig ist die Straße am Wochenende aber noch nicht. „Es müssen noch Restarbeiten erledigt werden“, sagte Abelmann. Diese könnten allerdings ohne eine Vollsperrung der Straße vorgenommen werden.

Von Thomas Oberdorfer