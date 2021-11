Fuhrberg

Andreas Schröder greift in eine Kiste, lacht und streckt die Hände nach vorn: Sie sind voller Kartoffeln. Die Ernte ist abgeschlossen, und nun lagern die Knollen in einer Halle auf dem Biohof Wöhler. Dort dreht sich fast alles um Kartoffeln, denn die sind das wichtigste Standbein des Hofes in Fuhrberg an der Langen Straße. Auf 35 Hektar großen Ackerflächen baut die Familie Schröder sie an und erntet rund 1000 Tonnen im Jahr.

Mit ihren Produkten beliefert die Schröders Supermärkte und Bioläden. Auch einen Selbstbedienungsladen gibt es auf dem Hof. Er ist ein weiteres Ziel auf der neu aufgelegten Hof-zu-Hof-Route der Region. Ein zweites Standbein ist der Spargel: Rund 20 Tonnen ernten die Schröders pro Jahr. Dass es in diesem Jahr aber überhaupt Spargel zu verkaufen geben würde, war aber mehr als unsicher.

„Das war der schwierigste Tag in unserem Leben“

Am 21. März brannte eine Halle auf dem Hof völlig aus. „Das war der schwierigste Tag in unserem Leben“, sagt Andreas Schröder. In dem Gebäude, wo Kartoffeln abgepackt wurden, stand auch die gesamte Spargeltechnik: Förderbänder und andere Maschinen sowie Verpackungsmaterial seien durch den Brand kaputtgegangen, erzählt der Landwirt. Kurz vor der beginnenden Spargelsaison hätte die Familie nicht gewusst, wie es weitergehen sollte.

Doch dann gab eine Welle der Hilfsbereitschaft, die Andreas Schröder und seine Frau Christa niemals erwartet hätten. Von einer Frau aus Edemissen bei Peine erhielten sie ein Spargelsortierband. „Wenn ich daran denke, stehen mir noch immer Tränen in den Augen“, sagt der 56-Jährige. Diese Spende habe sie gerettet sowie weitere Hilfen von vielen Menschen. Natürlich möchte jeder auf einen Brand auf dem eigenen Grundstück verzichten, sagt Andreas Schröder Aber ohne dieses Unglück hätten sie die Hilfsbereitschaft der Menschen nicht erfahren. „Das war die Ermutigung weiterzumachen“, sagt der 56-Jährige.

Christa Schröder vor dem kleinen Selbstbedienungsladen. Sie kümmert sich auf dem Hof um die Büroarbeiten. Einige Stunden in der Woche arbeitet die gelernte Landwirtin und Erzieherin als pädagogische Mitarbeiterin an der Grundschule Fuhrberg. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Erster Schröder bewirtschaftet Hof Wöhler

Den Hof bewirtschaften seit 1585 eigentlich die Wöhlers. Seitdem gab es immer einen männlichen Nachkommen, der den Hof übernahm. Andreas Schröder ist der erste eingeheiratete Landwirt. Gemeinsam mit seiner Frau Christa übernahm er den Betrieb 2001 von ihren Eltern Fritz und Margareta in zwölfter Generation.

Bei der Übernahme lag der Schwerpunkt des landwirtschaftlichen Betriebs auf Mastschweinen, Zuckerrüben und Stärkekartoffeln. Doch Andreas Schröder brachte damals nicht nur einen neuen Namen mit – sondern brachte auch Bio auf den Plan. „Das Studium hat mich für Bioland grundinfiziert“, sagt er. Er hat ökologische Agrarwissenschaften an der Universität Kassel studiert. Der Fachbereich ist in Witzenhausen bei Kassel ansässig und war landesweit der erste Studiengang, der seit 1981 die ökologische Landwirtschaft lehrte.

Hof stellt 2006 auf Biolandwirtschaft um

2006 haben Christa und Andreas Schröder den Hof auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Seitdem verzichten sie sowohl auf chemischen Pflanzenschutz und Düngemittel als auch auf den Einsatz genveränderter Organismen. „Wir haben im Laufe der Jahre die Produktpalette erweitert“, erzählt der 56-Jährige. Zur Spargelzeit verkaufen die Schröders an der Theke im Laden auch Fleisch. „Unsere Kunden nehmen einen weiten Weg in Kauf“, sagt Andreas Schröder.

Das typische Hallenhaus in Fachwerkbauweise stammt auf dem Biohof Wöhler aus dem Jahr 1670. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Zudem bauen sie Körnermais, Wintererbse, Gerste und Triticale an. Das Getreide ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Eigentlich wollte Andreas Schröder in diesem Jahr auch Kichererbsen anbauen. „Ich habe aber keine Saat bekommen“, sagt er. Deshalb möchte er im nächsten Jahr das Aussäen probieren.

Dafür konnte er Süßkartoffeln und Kürbisse ernten. Die fielen allerdings klein aus, weil die Saison zu kalt gewesen sei, sagt Schröder. „Das Wetter kann sich ein Landwirt eben nicht aussuchen.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier