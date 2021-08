Engensen

„Kommen Sie rein, junge Frau.“ Jung ist relativ und Friedhelm Kausche 77 Jahre alt – charmant wirkt seine freundliche Begrüßung dennoch immer. Willkommen im Engenser Bauernladen, der vierten Burgwedeler Station auf der neu aufgelegten Hof-zu-Hof-Erkundungstour der Region Hannover.

An der Thönser Straße kaum zu übersehen: Ein Schild weist auf den Engenser Bauernladen hin. Quelle: Martin Lauber

Wer Engensen passiert, kann diese Adresse kaum verpassen. Vis-à-vis der kleinen Dorfkapelle bannt ein großes dekoratives Schild an der Thönser Straße den Blick: Obst und Gemüse, frische Eier, Kartoffeln und Wurst sind darauf auch bildlich dargestellt. Brennholz ist in Raummeter-Portionen fein säuberlich aufgestapelt. Und ein gelbes Postlogo am Scheunengiebel verweist darauf, dass das Geschäft auch mit den wichtigsten Postdienstleistungen weiterhelfen kann. Seinen vielfach fotografierten Hingucker hat der Bauernladen allerdings nur im Herbst zu bieten: eine mächtige Pyramide aus Kürbissen in allen Orange- und Grünnuancen. Frisch vom Otzer Acker.

Jeden Herbst wird auf dem Hof Kausche in Thönse eine Kürbispyramide aufgestapelt - ein vielfach fotografierter Hingucker Quelle: Laura Pribbernow

Otzer Kartoffeln sind in Engensen ein Renner

Früher gab es auf dem Hof an der Thönser Straße 2 nur Eier und Kartoffeln in Selbstbedienung. Vor 18 Jahren, als Direktvermarktung langsam trendig wurde, kam Friedhelm Kausche ein Geschäft als Wirkungsstätte für seinen Ruhestand gerade recht. Die Eröffnung des schicken Hofladens mit einem breiteren Sortiment war eine Unternehmung, bei der aber vor allem seine Tochter Regie führte. Kerstin Krull saß und sitzt als Ehefrau eines Otzer Landwirtes gewissermaßen an der Quelle. Besonders die Krull’schen Kartoffeln und Kürbisse waren von Anfang an Renner in Engensen. Mittlerweile gilt das auch für die Schmorgurken, Wachs- und Buschbohnen, Kohlrabi und Zucchini aus Otze. Tochter Kerstin liefert den Nachschub stets frisch mit dem Caddy.

Mit Leidenschaft und viel Know-how beim Gemüseanbau: Marc Krull bei der Bohnenernte. Quelle: Laura Pribbernow

Glücksfall fürs Dorf

„Das Wichtigste ist doch, mit vielen netten Leuten zu tun zu haben“, sagt Friedhelm Kausche. Aber das klingt nach Hobby und angesichts seines Grundversorger-Einsatzes für Engensen meilenweit zu tief gestapelt. Denn einen Lebensmittelladen gibt es im Dorf schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Kausche steht also von Montag bis Sonnabend zwischen 9 und 12 Uhr hinterm Tresen und versorgt auch noch gleich den Postschalter mit.

Und: Sechsmal die Woche ist für ihn die Nacht schon kurz nach Mitternacht zu Ende. Denn um 1 Uhr wird auf dem Großmarkt in Hannover das Sortiment wieder aufgefüllt. Im Hofladen kommt schließlich nicht alles aus Otze. Die Tomaten zum Beispiel werden von einem Wettberger Landwirt dazugekauft, die Kohlsorten stammen aus Hemmingen, die Wurstwaren aus Hänigsen. Im Advent sind zusätzlich Christbäume und Weihnachtsgänse im Angebot.

„Wie sind zufrieden“, versichert der 77-Jährige. „Wir haben was zu tun.“ Wir, damit ist auch seine Frau gemeint, die an den Wochenenden ihr Hofcafé an der Wettmarer Straße öffnet – der Kuchen ist hausgebacken. Nicht nur für die älteren und nicht-motorisierten Einwohner unter den rund 1500 Engensern ist das agile Ehepaar Kausche ein echter Glücksfall.

Gemüseanbau mit Leidenschaft

Wie die Kartoffeln und Bohnen vom Otzer Hof Krull kommen auch dessen Gurken gut an im Engenser Bauernladen. Vater Friedrich-Wilhelm und Sohn Marc haben sich auf den Gemüseanbau spezialisiert. Quelle: Laura Pribbernow

Betreiber des Engenser Bauernladens ist der sieben Straßenkilometer entfernte Hof Krull. Ganzjährig werden Kartoffeln vermarktet, in den Sommermonaten sind besonders Wachs- und Buschbohnen sowie Schmorgurken und Kohlrabi beliebt, im späteren Jahresverlauf Kürbisse. Die Produktpalette an Bohnen, die überwiegend direkt an den Einzelhandel geliefert wird, hat der 170-Hektar-Betrieb über die Jahre immer weiter ausgebaut. „Damit sind wir in der Region etwas Besonderes“, sagt Kerstin Krull. Ihr Ehemann Friedrich-Wilhelm, Sohn Marc und dessen Partnerin Laura Pribbernow sind studierte Agrarfachleute, die sich dem Gemüseanbau „mit viel Know-how und Leidenschaft“ widmeten, so die Schwiegertochter in spé. Sie ist nebenbei für den Internetauftritt von Hof Krull zuständig.

Der Engenser Hofladen, Thönser Straße 2, in Engensen ist Montag bis Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Mit dem Fahrrad ist er über die RegionsRoute 10 zu erreichen, per Bus mit den Regiobuslinien 621 und 639, Haltestelle Engensen Kapellenstraße.

Von Martin Lauber