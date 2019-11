Isernhagen/Großburgwedel

Dramatische Momente müssen sich am 1. März auf der Bundesstraße 3 zwischen Celle und Beinhorn und auf der Autobahn 7 bis Mellendorf abgespielt haben: Über mehr als 40 Kilometer raste ein betrunkener Mann über die Straßen, bis ihn mehrere Streifenwagen stoppen konnten. Immer wieder fuhr er über alle Fahrbahnen, brachte andere Autofahrer und Polizisten in gefährliche Situationen – nun musste er sich wegen dieser Fahrt vor dem Amtsgericht Burgwedel verantworten.

„Ich habe keine Erinnerung, da ist nichts“

„Es fällt mir schwer, mit den Vorwürfen umzugehen, aber ich stehe dazu“, sagte der 57-Jährige aus Hannover jetzt vor Amtsrichter Michael Siebrecht. Auf Nachfrage räumte er unumwunden ein: „Ja, ich bin Alkoholiker.“ Denn genau jene Sucht habe ihn zu der verhängnisvollen Fahrt verleitet, sagte er. Verantworten musste er sich indes für vier Straftaten zwischen dem 7. Februar und Mitte Juni. Beim ersten Mal erwischten ihn Polizeibeamten auf der Nienburger Straße in Hambühren, als er mit einem VW Polo unterwegs war – ohne Führerschein, den hatte er schon Monate zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Zum 1. März begann er – nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Suchtkliniken in Bad Essen und im Landkreis Celle – eine neue Arbeit: „Dort erhielt ich dann den Anruf aus dem Wohnheim, dass ich sofort mein Zimmer zu räumen habe.“

Eigentlich hätte er in dem Zimmer bleiben wollen, bis er eine neue Unterkunft gefunden habe. „Ich war plötzlich obdachlos und stand unter enormen Stress“, beschrieb er den Tag. Diesen kompensierte er mit Alkohol und Medikamenten gegen eine Herzrhythmusstörung, ausgelöst vom jahrelangen Alkoholmissbrauch. Der Schrecken über den Rückfall, das ist in der Verhandlung zu spüren, hallt bis heute nach: „Sechs Monate lang hatte ich mich unter Kontrolle, und dann das“, sagte der Angeklagte.

Mehrere Streifenwagen verhindern Unfälle

Er muss sich, das ergibt sich aus einer wie er es nennt „erdrückenden Beweislage“, damals in einen Ford Fiesta gesetzt haben. Auf der Bundesstraße 3 in Richtung Hannover bedrängte er einen Autofahrer so, dass dieser nur mit Mühe einen Zusammenstoß verhindern konnte. In Schlangenlinie passierte er Celle, die Bundesstraße 3 und geriet in Streckenabschnitten ohne Leitplanke immer wieder auf die Gegenfahrbahn.

Ein Zeuge, der hinter ihm fuhr, alarmierte die Polizei und hielt den Kontakt während der Fahrt in Richtung Süden. An der Ausfahrt Beinhorn wartete ein 26 Jahre alter Polizist der Autobahnpolizei auf den Ford Fiesta mit dem 57-Jährigen: „Wir sahen schon von Weitem, wie das Fahrzeug von links nach rechts und wieder nach links fuhr“, gab er zu Protokoll. Die Beamten setzten den Streifenwagen vor den Fiesta, doch der Plan, ihn zu stoppen, misslang: „Ein anderes Auto hatte sich dazwischengeschoben.“

Der Hannoveraner bog ab in Richtung Hamburg, inzwischen verfolgt von mehreren Streifenwagen – sie hielten zum Teil die nachfolgenden Autos fern, versuchten zugleich den Ford Fiesta zum Bremsen zu zwingen. Erst in Mellendorf kam der Kleinwagen zum Stehen. „Als wir den Fahrer ansprachen, reagierte er überhaupt nicht“, erinnerte sich der Polizist. Dessen Hände hätten auf dem Lenkrad gelegen, und der Mann habe überhaupt keine Reaktion gezeigt. Eine Blutprobe ergab einen Wert von 2,29 Promille sowie Drogenkonsum durch die Tabletten.

Amtsrichter verhängt Geldstrafe von 2700 Euro

„Ich habe überhaupt keine Erinnerung, da ist einfach nichts“, sagte er in der Verhandlung. Ihm bleibe nur, sich bei allen zu entschuldigen. Bei den Polizisten. Bei den anderen Autofahrern. „Es ist nicht auszudenken, was alles hätte passieren können.“ Gleichwohl war sein seelisches Gleichgewicht zu jener Zeit so gestört, dass er sich am 3. März erneut in den Fiesta setzte und damit auf der Vahrenwalder Straße unterwegs war. Erneut stoppte der 26-jährige Polizist den Mann, eine Kontrolle ergab 1,09 Promille Alkohol. Im Juni fiel er einer Polizeistreife auf, als er wieder mit dem Auto fuhr – diese Tour spielte aber in der Verhandlung kaum eine Rolle.

Er versuche, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, sagte er. Deshalb habe er ein Zimmer im Haus seiner Eltern bezogen, er gehe regelmäßig zu den Treffen des Blauen Kreuzes, lerne Stressbewältigung und schaue auch genau, dass Lebensmittel keinen Alkohol enthalten. Zudem wolle er eine weitere Therapie beginnen, kündigte er an.

Angesichts dieser Umstände verurteilte Amtsrichter Siebrecht den gelernten Industriemeisterdrucker zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro wegen vorsätzlicher Gefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Führerschein. Damit blieb er unter der Forderung der Staatsanwältin, die eine fünfmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert hatte. Zudem kann der Hannoveraner in den nächsten 18 Monaten keinen neuen Führerschein beantragen. Für ihn sei das ohnehin kein Thema. „Ich würde mir selbst im Moment auch keine Fahrerlaubnis geben“, sagte er zum Schluss

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark