In Burgwedel sorgen die großen alten Eichen für Probleme in der Stadt. In den vergangenen Wochen sind mehrfach dicke, zum Teil tonnenschwere Äste von den Bäumen abgebrochen und zu Boden gestürzt – und das ohne die Einwirkung von Sturmtief Kirsten. Im Klint wurde dabei ein Scheune massiv beschädigt, der Amtspark musste sogar teilweise gesperrt werden, nachdem dort gleich vier Äste abbrachen. Verletzt wurde durch das herabfallende Holz bislang niemand.

„Besser nicht unter alten Bäumen aufhalten“

Dass das so bleibt, kann man nur hoffen. „Ehrlicherweise muss man sagen, dass das jederzeit und überall wieder passieren kann“, sagt der Burgwedeler Umweltkoordinator Malte Schubert. Sein Tipp: „Man sollte sich in der heißen Jahreszeit besser nicht unter diesen Bäumen aufhalten.“

Denn die Trockenheit macht den alten Eichen augenscheinlich zu schaffen. Obwohl gesund, brechen immer wieder große Äste ab. „Experten bezeichnen das als Grünastabbruch“, erklärt Schubert. „Und Burgwedel ist davon nicht allein betroffen. Dieses Problem gibt es derzeit in sehr vielen Städten in Deutschland.“ Auch wenn sich die Experten über die genaue Ursache noch nicht einig seien, „scheint die Trockenheit der vergangenen Jahre zumindest mitverantwortlich zu sein“, erläutert Schubert. Es scheint so zu sein, dass „die Wurzeln der Bäume nicht mehr an ausreichend Wasser herankommen und in das Geäst transportieren können, dadurch Zweige spröde werden und schließlich brechen.“

Äste von gesunden Eichen knicken ab

Das Problem für die Stadt: „Man kann den Eichen nicht ansehen, ob ein Grünastabbruch droht“, erklärt Schubert. Und weiter: „Eigentlich sind die betroffenen Eichen kerngesund und trotzdem knickt plötzlich ein Ast ab.“

Da hilft es auch wenig, dass sich in Burgwedel gleich mehrere Firmen um die 3000 Eichen auf städtischem Grund kümmern. 300 von ihnen sind zum Teil deutlich älter als 100 Jahre. „Ein Kontrolleur schaut sich die Bäume regelmäßig an. Sieht er Probleme, wird ein anderer Betrieb mit einer eingehenden Prüfung des auffälligen Baumes betraut, und gegebenenfalls eine dritte Firma führt dann notwendige Arbeiten aus“, erklärt Schubert die Vorgehensweise der Stadt.

Seile sollen Äste sichern

Bricht bei einem alten Baum dennoch plötzlich einen Ast ab, wird er nicht gefällt. „Wir versuchen ihn zu erhalten, schließlich ist er ja gesund“, sagt der Umweltkoordinator. Eine Kronensicherung soll den Baum dann stabilisieren. Dazu werden die dicken Äste mittels Gurten mit dem Stamm verbunden. „So verhindern wir, dass sie bei einem Grünastabbruch herunterstürzen und jemanden verletzen“, sagt Schubert.

Diese Schutzmaßnahmen wurden inzwischen auch bei der alten Eiche, die auf einem privaten Grundstück an der Straße im Klint steht, getroffen. Doch Grundstückseigentümer Jochen Gerns ist mittlerweile skeptisch. Die Eiche – sie könnte bis zu 300 Jahre alt sein und zu den ältesten Bäumen in Burgwedel zählen – warf in den vergangenen Jahren bereits dreimal einen Ast ab. Vor allem der letzte Abbruch vor wenigen Wochen richtete massiven Schaden an. Der Ast traf die Scheune und knickte den First des Daches ein.

Stadt sperrt Teile vom Amtspark

Ein teurer Schaden: Allein für die diesjährigen Arbeiten am Baum musste Gerns 5000 Euro bezahlen. Hinzu kommt der Schaden an der Scheune. „Da muss noch geklärt werden, ob das eine Versicherung übernimmt.“ Auch wenn es ihm schwer fällt, mittlerweile wäre er bereit, die alte Eiche fällen zu lassen. „Denn ich stehe in der Verantwortung, wenn jemand durch einen Ast verletzt wird“, sagt er. Doch einfach fällen lassen darf er den Baum nicht. „Er ist per Satzung geschützt“, erklärt Gerns und hadert mit der Verwaltung: „Passiert so etwas im Amtspark, dann sperrt die Stadt einfach den Bereich. Aber das kann ich nicht, ich kann ja schlecht mein Grundstück für unsere Mieter sperren.“

