Großburgwedel

Weite Felder, Deiche und das Meer ganz nah: Ostfriesland bietet vor allem landschaftlich einige Sehenswürdigkeiten, wartet allerdings auch mit kulturellen auf. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Burgwedel lädt nun zu einem Bildervortrag über die Gemeinde Krummhörn ein, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Vorzüge der Nordseeregion um Emden und Norden näherzubringen. Dazu zeigt Wolfgang Maaß aus Langenhagen den Besucherinnen und Besuchern Impressionen der 70 Kilometer langen Krummhörner Kirchturmtour.

Der kostenlose Vortrag beginnt am Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr im Gasthaus am Markt, Am Markt 3, in Großburgwedel. Anmeldungen nimmt Steffen Timmann per E-Mail an steffen.timmann@gmail.com oder unter Telefon (0 51 39) 76 71 entgegen. Eintritt erhalten nur geimpfte oder genesene Personen. Der Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Sitzplatz getragen werden.

Von Niklas Borm