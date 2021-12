Großburgwedel

Am 5. Januar geht es beim Beamervortrag von Steffen Timmann in die Sudeten. Unter dem Motto „Wanderung durch die Sudeten“ berichtet er in der Seniorenbegegnungsstätte an der Gartenstraße von seiner Reise über den Fernwanderweg E3 im Herbst 2019, bei der er nach eigenen Angaben in 18 Tagen über 350 Kilometer von der Böhmischen Schweiz bis in den Glatzer Kessel wanderte. Die Sudeten bilden den nordöstlichen Rand des Böhmischen Beckens und verbinden das Erzgebirge mit den Karpaten.

Und so läuft die Tour laut Timmann ab: Start ist bei Herrnskretschen. Dort sind der Edmundsklamm und das Prebischtor erste Höhepunkte. Die Route führt zunächst parallel zur tschechisch-deutschen Grenze durch das Zittauer Gebirge. In Reichenberg an der (Lausitzer) Neiße hat man etwa ein Drittel des Weges hinter sich. Nach dem Isergebirge geht es weiter mit der Wanderung entlang der tschechisch-polnischen Grenze auf dem Kamm des Riesengebirges.

Ruhetag am Geburtsort Gerhard Hauptmanns

Bei einem Ruhetag im Kurort Salzbrunn, dem Geburtsort Gerhart Hauptmanns, kann man das Schloss Fürstenstein besichtigen. Der Glatzer Kessel beginnt dann hinter dem Eulengebirge. Dort gibt es die großen Festungen von Silberberg und Glatz zu sehen.

Der Vortrag startet um 10 Uhr. Er findet im Rahmen des Film- und Diakreises statt und dauert etwa 75 Minuten. Der Eintritt ist frei. Spenden sind aber willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich: Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an steffen.timmann@gmail.com oder unter Telefon (01577) 7239091 oder (05139) 7671 melden.

Von Alina Stillahn