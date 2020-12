Großburgwedel

Wie es mit der Sanierung des Freibads in Großburgwedel weitergeht, darüber informierte die Stadt nun den Sport- und Freizeitausschuss. Im zweiten Bauabschnitt soll die Wärmehalle barrierefrei und völlig neu gestaltet werden. Der Ausschuss hat der Planung einstimmig zugestimmt und plädierte für eine zeitnahe Umsetzung, wenn nötig, auch während der laufenden Badesaison im nächsten Jahr – trotz möglicher Einschränkungen für die Schwimmer.

Außerdem befürwortete er, zusätzlich 425.000 Euro im Haushalt 2021 für dieses Vorhaben einzustellen. Allerdings muss der Finanzausschuss Anfang Februar dem zustimmen und das Geld dafür freigeben. Erst dann kann die Planung beginnen.

Anzeige

Wärmehalle erhält neuen Erste-Hilfe-Raum

Die Wärmehalle auf dem Gelände des Freibads ist in die Jahre gekommen. Deshalb soll der Bereich laut Burgwedels Bauamtsleiter Oliver Götze komplett saniert werden. Geplant sind die Erneuerung der Einzel- und Sammelkabinen sowie Schränke, außerdem ein Personal- und Sozialraum mit Toilette, Dusche, Teeküche und Putzmittelraum sowie eine neue Erste-Hilfe-Station.

Rainer Fredermann ( CDU) befürwortete die Barrierefreiheit der neuen Wärmehalle. Gleichzeitig monierte er, dass seine Partei nichts über die Sanierung wisse. Dem entgegnete Joachim Lücke ( SPD): Seinem Kenntnisstand nach wusste der Sportausschuss sehr wohl darüber Bescheid, dass die Halle umgebaut werde. „Lediglich die Details der Sanierung hatte die Stadt uns noch nicht vorgestellt“, antwortete der Sozialdemokrat.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Fredermann zeigte sich zudem enttäuscht, dass zur Saisoneröffnung im nächsten Jahr die Arbeiten nicht komplett abgeschlossen seien. Dabei habe Bürgermeister Axel Düker in der Vergangenheit versprochen, alles werde fertig. „Schade“, sagte der Fraktionschef. Gleichwohl verständigten sich alle Parteien einstimmig darauf, zügig mit der Sanierung zu beginnen und das Projekt nicht auf die lange Bank zu schieben. „Wenn der Finanzausschuss das Geld freigibt, können wir loslegen, ausschreiben und Gewerke vergeben. Bestenfalls kann die Halle auch schon zum Saisonstart fertig sein“, sagte Götze, der die Dauer der Arbeiten auf zwei bis drei Monate schätzt.

Lesen Sie auch

Arbeiten in Becken beginnen am 12. Januar

Wann die Sanierung der Wärmehalle losgeht, steht aktuell noch nicht fest. Sicher ist aber: Die Arbeiten am großen Becken beginnen laut Götze am 12. Januar. Bis zum Saisonstart am 1. Mai sollen der Bau der Badeinsel und die damit verbundene Verkürzung von zwei Schwimmbahnen auf je 25 Meter mit Anpassung der Wassertechnik, die Erneuerung der Sprungturmanlage samt der Startblöcke, die Pflasterarbeiten und die Außenduschen fertiggestellt sein. Dazu gehören auch die Sanitäranlagen für Frauen und Männer, die jeweils mit einer barrierefreien Toilette ausgestattet werden, sowie die Erneuerung des Eintrittsbereichs samt Zugangskontrollsystem. Die Stadt investiert in diesen Bauabschnitt etwas mehr als eine Million Euro.

Einige Arbeiten wurden bereits in den vergangenen Wochen erledigt. Bis jetzt sind die Pflastersteine hochgenommen und entsorgt worden. Den Sprungturm sowie dessen Fundament hat die Stadt demontieren lassen. Und es gab weitere kleinere Abbrucharbeiten. Nachdem die alte Pflasterung entfernt wurde, stellte sich heraus, dass der im Erdreich liegende Blitzschutz marode ist. Der wird nun erneuert. Außerdem deckte eine Kamerafahrt Undichtigkeiten an zwei Stellen in Versorgungsleitungen auf. „Die sind inzwischen repariert, genauso wie ein Leck am Beckenkopf“, schilderte Götze den Stand der Sanierungsarbeiten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier